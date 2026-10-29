Meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü

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Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söylendi.

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kortej, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.