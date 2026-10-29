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Meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü

29.10.2026 - 21:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GÜMÜŞHANE (İHA)

Meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın da katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 metrelik Türk bayrağı açıldı.

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Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söylendi.

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Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kortej, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.

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