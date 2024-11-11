Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü
Mersin’in Erdemli ilçesinde mevsimin ilk karı Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Akdeniz sahilindeki ilçe merkezine ise aylar sonra ilk kez yağmur düştü.
11.11.2024 - 10:14 |
Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan kırsal Toros Mahallesi'nden geçen ve Mersin’i Karaman’a bağlayan Erdemli-Ayrancı Karayolunu kullanan vatandaşlar kar yağışının şaşkınlığını yaşadı.
Karayolunda seyreden birçok sürücü de yolculuklarına mola vererek mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Öte yandan Akdeniz kıyısındaki ilçe merkezinde aylar sonra yağmur etkili oldu.