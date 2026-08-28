Anzer balında rekolte düştü, fiyat fırladı! Kilosu 7 bin liradan satılacak

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Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy Yaylası'nda üretilen ve şifa kaynağı olarak bilinen dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer balında sağım dönemi sona erdi. Hasadın ardından toplanan ballar, tahlil işlemleri için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kooperatif yetkilileri koordinesinde üreticilerden teslim alınmaya başlandı. Yeni sezon hasat süreci ve rekolte durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, yaylada havaların soğuk seyretmesi nedeniyle verimde düşüş yaşandığını ifade etti.