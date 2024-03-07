Mersin'de Mahzen-4 Operasyonu! Bir suç örgütü daha çökertildi

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti. Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, 5 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konulduğunu kaydetti.