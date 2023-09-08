Mersin'de korkunç olay! Cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu katletti

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Topkaya, iddiaya göre, oğlu Mustafa'yı da yanına alarak bir yakınına misafirliğe gitti. Mehmet Topkaya, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, bıçakla oğluna saldırdı. Küçük Mustafa'nın boğazını kesen baba, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mustafa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Mehmet Topkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mehmet Topkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)