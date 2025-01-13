Mersin'de hayvanlar sıcak yuvalarına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmetlerini sürdüren 3 geçici hayvan bakımevi, 2024’te de binlerce patili dosta ev sahipliği yaptığı bildirildi. Bu kapsamda hayvanların sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için faaliyetleri devam eden Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Silifke Geçici Hayvan Bakımevi ve Bozyazı’daki Geçici Hayvan Bakımevinin, patili dostların sağlık, bakım ve rehabilite gibi hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği kaydedildi.



Sahiplenilmemiş ya da terkedilmiş olarak sokaklarda zor şartlar altında yaşayan patili dostlara kucak açan geçici hayvan bakımevlerinde geçtiğimiz yıl veteriner hekim, uzman personel ve gerekli ekipmanlarla kapsayıcı bir destek hizmeti sunuldu. Bu kapsamda 3 bakımevine 2024 yılında toplam 9 bin 744 sokak hayvanı girişi olurken, kontrolsüz artışın önüne geçmek için 6 bin 437 patili dostun kısırlaştırılması yapıldı. Hayvanların sağlığını korumak için yaklaşık 7 bin 500 patili dosta kuduz ve karma aşıları yapılırken, 2024’ün ilk 8 ayında 550 patili dost sıcak yuvasına kavuştu. Büyükşehir’in Ağustos ayında hayata geçirdiği ‘Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir’den’ kampanyası; sokak hayvanlarının korunması ile ilgili toplumsal duyarlılığı artırırken, kampanya sonrası toplam kedi ve köpek sahiplenilme sayısı bin 17’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 172 bin kilogram yapılan mama desteği, bu sene 20 ton artırılarak 192 bin kilogram olarak yapılacağı da ifade edildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, 2024 yılında da patili dostların yanında olmaya devam ettiklerine değindi.

Daha önce sokakta yaşayan canların rehabilite ve bakımlarının yapılmasından sonra alındıkları bölgeye tekrar bırakıldığını, ancak yasa değişikliği sonrası bu uygulamanın kaldırıldığını aktaran Yıkılmaz, “Bu uygulama sonrası, Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde 23 Ağustos’ta sokak canlarının sahiplendirilmesine yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda bireysel sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla bakımevlerinde rehabilite edilmiş olan kedileri ve köpekleri sahiplenen vatandaşlara 2 yıl boyunca günlük kuru mama ihtiyaçlarını, 3 ayda bir iç ve dış parazit ilaç uygulamasını, 6 ayda bir pet kuaför hizmetini ve yılda bir kez de kuduz aşısını ücretsiz olarak sunmaktayız. Eğer bizden yavru ve kısırlaştırılmadan önce kedi veya köpek sahiplenilmişse, bakımevlerimizde ücretsiz bir şekilde kısırlaştırılmasını da yapıyoruz” dedi.



Sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerini amaçlayan ‘Patiköy’ projesinin de büyük bir kısmının tamamlandığına dikkat çeken Yıkılmaz, projenin Silifke’de 15, Kaşlı’da ise 30 dekarlık bir alanda hayata geçirildiğini vurguladı.

Kaşlı’da doğaya zarar vermeden 10 farklı bölüm oluşturulduğunu ve bu alanların sokak hayvanlarının ırk, vücut büyüklükleri ve mizacına uygun şekilde dizayn edildiğine de değinen Yıkılmaz" Hayvanların devamlı temiz su ve mamaya ulaşabilmesi için otomatik suluk ve yemlikleri var. Yaz aylarında ise hayvanların serinlemesi için havuzlar mevcut. Patili dostların kalacakları kulübeler ve doğal mağaralar da yer alıyor. Amacımız köpeklerimizin daha doğal bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Bizim 3 bakımevimiz var. Bunlardan en büyüğü 2 bin köpek ve bin kedi alabilen Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi. Silifke’deki hayvan bakımevi 500 köpek ve 250 kedi kapasitesine, Bozyazı’daki hayvan bakımevi ise 250 köpek ve 250 kedi kapasitesine sahip. 2024 yılı için bu 3 bakımevimize, kedi ve köpek olmak üzere toplamda 9 bin 744 canın girişi oldu. 6 bin 437 hayvan kısırlaştırılırken, 7 bin 500’üne karma ve kuduz aşısı yapıldı. 2024’de 1017 kedi ve köpeğin sahiplendirme işlemi de gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan bir diğer değişikliğin, patili dostları korumak için gönüllülük esasıyla çalışan vatandaşları kapsadığını belirten Yıkılmaz, yerel hayvan koruma görevlisi yerine bu yıldan itibaren belediye hizmetlerine gönüllü katılım adı altında bir düzenleme getirildiğini söyledi.



Geçtiğimiz yıl sonunda büyükşehirin Mezitli ilçesinde yapımını tamamlamış olduğu kedi kısırlaştırma merkezinin de faaliyet vermeye başladığını söyleyen Yıkılmaz, sokakta bakmış oldukları kedileri kısırlaştırmak isteyen vatandaşların ‘Teksin’ uygulaması üzerinden randevu oluşturarak bakımevlerine gitmeden bu merkez sayesinde ücretsiz bir şekilde kısırlaştırma işlemi yapabileceklerini duyurdu.

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