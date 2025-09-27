Mersin'de hasat faciaya dönüştü! Ölü ve yaralılar var
Mersin’in Silifke ilçesinde zeytin hasadı yapan işçilerin arasına otomobil daldı. Feci kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Kabasakallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. MD-400'den Erdemli ilçesine doğru seyreden Melahat Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Otomobil, bahçede zeytin hasadı yapan 4 işçiye çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, 1'i ağır 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere sevk etti.
Yaralı, işçilerden Selim Avdil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.