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GündemBeyoğlu'nda maç çıkışı alevler sardı: Havai fişek daireyi yaktı
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Beyoğlu'nda maç çıkışı alevler sardı: Havai fişek daireyi yaktı

16.08.2026 - 10:58Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beyoğlu'nda maç çıkışı alevler sardı: Havai fişek daireyi yaktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde maç çıkışı taraftarların attığı havai fişek yakında bulunan bir daireye isabet ederek yangına neden oldu.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişeklerden biri, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Havai fişeğin isabet etmesinin ardından dairede yangın çıktı.

Beyoğlunda maç çıkışı alevler sardı: Havai fişek daireyi yaktı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve çevrede inceleme yaptı. Yangın sırasında dairenin boş olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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