Esenyurt'ta hırsızlık anları: Çocukları alet ettiler

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı satışı yapılan iş yerinin önüne gelen, aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grup, dışarıdaki ürünleri incelemeye başladı.

Şüphelilerden 3'ü, yanlarındaki küçük çocuklarla birlikte iş yeri çalışanını içeride oyalarken, diğer 3 kadın ise bu sırada yanlarında getirdikleri pazar arabasına mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı gizlice koydu. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek aralarında çocukların da bulunduğu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.