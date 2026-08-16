Esenyurt'ta hırsızlık anları: Çocukları alet ettiler
16.08.2026 - 11:24Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir ayakkabı mağazasının önüne gelen 6 kişilik grup, çocukları içeri yolladı. Mağaza önündeki ayakkabılar pazar arabasına dolduran hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı satışı yapılan iş yerinin önüne gelen, aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grup, dışarıdaki ürünleri incelemeye başladı.
Şüphelilerden 3'ü, yanlarındaki küçük çocuklarla birlikte iş yeri çalışanını içeride oyalarken, diğer 3 kadın ise bu sırada yanlarında getirdikleri pazar arabasına mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı gizlice koydu. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek aralarında çocukların da bulunduğu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.