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Mersin'de araç taşıma römorkunda yangın!

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda araç taşıma römorkunda yangın çıktı.

12.01.2025 - 17:37 | | İHA
Mersin'de araç taşıma römorkunda yangın!

Tarsus'ta E.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 34 B. .... çekici plakalı tırın 34 BD... plakalı olan ve üzerinde araçların bulunduğu römorkunun lastik bölümünde, Damlama bölgesi Adana istikametinde giderken dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında römork üzerinde bulunan bir araç kısmi şekilde zarar gördü.

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