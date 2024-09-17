Mersin'de '80'ler Buluşması' yeniden başladı! "Her gün geliriz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği etkinlik, her çarşamba Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor. 80’ler Buluşması’nda fiziksel egzersiz yapan, bocce oynayan, mandala boyayan katılımcılar, sohbet ederek, deniz havası eşliğinde sosyalleşiyorlar. Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içerisinde yapılan etkinliğe her hafta farklı mahallelerden vatandaşlar katılıyor. Gerçekleştirilen programın yanı sıra gelen taleplere göre de etkinlik içeriğinin belirlendiği 80’ler Buluşması, katılımcıların hem ruh hem de beden sağlığına olumlu anlamda katkı sağlıyor. Buluşmada ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri anlatılarak, ihtiyaç duyanlar ilgili birimlere yönlendiriliyor.

"Bizi alıştırmayın, her gün geliriz"

Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Havva Güngeç, etkinliğin detaylarını anlatarak, "İlimizde yaşayan yaş almış bireylerimizi Etkinlik ve Sanat Merkezi’ne getiriyoruz. Burada onlarla fiziksel aktiviteler yapıyoruz. Resim boyuyoruz, bocce oynuyoruz, ikramlıklarımız oluyor. Birkaç saat güzel vakit geçiriyoruz ve tekrar uğurluyoruz. Etkinliğimize yaz dönemi boyunca aşırı sıcaklardan dolayı ara vermiştik. Eylül ayı ile beraber yeniden başladık" dedi. Katılımcıların memnun olduğunu vurgulayan Güngeç, "Her çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında burada olacağız. 'Bizi alıştırmayın, her gün geliriz' diye geri dönüşler var. İlgilenmek, dokunmak güzel bir şey. Güzel dönüşler de bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

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"Evde işlerini yarım bırakıp geldim"

Etkinliği mahalle muhtarından öğrendiğini söyleyen Ömer Yıldız, "Her gün çağırırlarsa ben gelirim. Her şey var; yiyecek var, hava serin" dedi.

Nuran Düzgün de kendilerine sunulan imkanlar için teşekkür ederek, etkinlik sayesinde daha güzel zaman geçirdiğini kaydetti.

Etkinlikte güzel vakit geçirdiğini belirten Bedriye Sürücügil ise "Evde olsaydım, yatıyordum, dinleniyordum, burası daha güzel. En azından hava aldık, değişiklik oldu" diye konuştu.

Katılımcılardan Nurten Ekizoğlu da evde işlerini yarım bırakıp geldiğini ifade ederek, "Buraya gelmek, hava almak, insanları tanımak çok güzel bir şey. Gelmeseydim evde iş yapıyor olacaktım, bıraktım geldim" dedi.

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