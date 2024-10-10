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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

10.10.2024 - 16:49 |
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 157 milyar 390 milyon dolardan 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 1 milyar 75 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 63 milyar 566 milyon dolardan 63 milyar 553 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervi ise 93 milyar 824 milyon dolardan 92 milyar 762 milyon dolara geriledi.

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