Mercimek tarlasında buldu! Kaşıkla besledi

Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi'nde genç çiftçi Ramazan Abi, mercimek hasadı sırasında tarlada kuş yuvası buldu.

Yuvada yumurtadan çıkmış 4 yavrunun olduğunu fark eden Abi, kuş yavrularına çay kaşığı ile su içirdi. Su ile doldurduğu tabağı yuvanın yanına bırakan Abi, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.