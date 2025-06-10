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Mercimek tarlasında buldu! Kaşıkla besledi

10.06.2025 - 10:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Mardin'de bir çiftçi, tarlada mercimek hasadı sırasında bulduğu yuvadaki kuş yavrularına çay kaşığı ile su verdi.

Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi'nde genç çiftçi Ramazan Abi, mercimek hasadı sırasında tarlada kuş yuvası buldu.

Yuvada yumurtadan çıkmış 4 yavrunun olduğunu fark eden Abi, kuş yavrularına çay kaşığı ile su içirdi. Su ile doldurduğu tabağı yuvanın yanına bırakan Abi, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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