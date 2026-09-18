Edremit zeytinyağı Guinness rekoru için gün sayıyor! Tescilli lezzetler uluslararası arenada: 13 bin kişiye zeytinyağı tadımı yaptırılacak!
Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescilli Edremit Zeytinyağı'nı geniş kitlelere duyurmak üzere Edremit Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen "3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali-FestOlive" kapılarını aralıyor. Güre Sahil'de 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, İspanya'nın elindeki rekorun kırılarak 13 bin kişiye aynı anda zeytinyağı tadımı yaptırılması hedefleniyor.
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Dünyanın en kaliteli ve karakteristik zeytinyağlarına ev sahipliği yapan Edremit, AB'den Coğrafi İşaret tescili alarak kalitesini küresel ölçekte tescilleyen Edremit Zeytinyağı ile "sıvı altını" uluslararası arenaya taşıyor. Sahip olduğu 3 milyon adet zeytin ağacıyla Türkiye'nin en yoğun zeytin ağacı popülasyonuna sahip ilçelerinden bir tanesi olan Edremit'te, yılda ortalama 70 bin ton zeytin ve 14 bin ton zeytinyağı elde ediliyor. AB'den Coğrafi İşaret Tescilli Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ürünleriyle uluslararası bir marka haline gelen Edremit'te, Kaz Dağları'ndan sofraya uzanan lezzet FestOlive ile tanıtılıyor.
Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde 9-11 Ekim tarihleri arasında Güre Sahil'de düzenlenecek "3. Edremit FestOlive", tadım, gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getiriyor. Üreticilerin, şeflerin, akademisyenlerin ve zeytinyağı tutkunlarının bir araya geleceği festivalde, aynı zamanda taze sıkım zeytinyağlarının ve çeşit çeşit zeytinlerin de tadına bakılabilecek. Edremit Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri'nin uzmanları eşliğinde, duyusal analiz ile kaliteli zeytinyağının nasıl seçilebileceği de festival ziyaretçilerine anlatılacak.
GUİNNESS REKORU KIRILACAK
FestOlive, 12 bin kişinin tek bir seferde zeytinyağı tadarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer bulan İspanya'nın rekorunu ekarte etmeyi hedefliyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Edremit Zeytinyağı, sahip olduğu yüksek polifenol değerleri ve benzersiz meyvemsi aromasıyla sadece ülkemizin değil, dünyanın en kıymetli gastronomik değerlerinden biridir. AB Coğrafi İşaret tescilimizle taçlandırdığımız bu mirası, FestOlive ile hem korumayı hem de geniş kitlelere doğru anlatmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde AB tescilli zeytinimizle de sahip olduğumuz değerleri FestOlive ile geniş kitlelere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 13 bin kişiye zeytinyağı tadımı yaptırarak da Guinness Rekorlar Kitabı'na Edremit'in adını yazdırmayı hedefliyoruz.
Festivalimizde sadece dünyanın en iyi zeytinyağlarını ve zeytinlerini tatmayacak, aynı zamanda sezonun ilk zeytinlerini 1000 yıllık anıt zeytin ağacından toplayarak hasat etkinliğimizi de gerçekleştireceğiz. Yağışların iyi gitmesi nedeniyle bu sene 400 bin ton zeytinyağı üretimi hedefliyoruz. Edremit de başlı başına ortalama 70 bin ton zeytin ve 14 bin ton zeytinyağı üretimiyle sektöre ciddi bir katkı sunuyor. Zeytinyağı ve zeytin üretimiyle 5 bin aileye geçim kaynağı sunuyoruz" dedi. Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer de "FestOlive ile amacımız sadece zeytinyağımızı tanıtmak değil; Edremit'in eşsiz doğasını, kültürünü ve misafirperverliğini tüm dünyaya hissettirmek. Tüm zeytinyağı sevdalılarını bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.
100 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ
Üç gün sürecek FestOlive kapsamında sadece teknik tadımlar ve üretim süreçleri değil, bölgenin zengin mutfak kültürü de sergilenecek. Şeflerin canlı performanslarıyla hazırlanacak geleneksel Ege zeytinyağlıları, tadım etkinlikleri ve panellerle festival adeta bir gastronomi şölenine dönüşecek. Ayrıca festival bünyesinde gerçekleştirilecek oturumlarda; Edremit Körfezi'nin gurme turizmindeki yeri, coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmaya etkisi ve bölge turizminin gelecek vizyonu sektör temsilcileri ile akademisyenler tarafından değerlendirilecek. Katılımcılar, zeytinyağı tadımlarının yanı sıra Edremit'in saklı doğal ve tarihi rotalarını keşfetme fırsatı da yakalayarak 3 gün boyunca sürecek konserlerle de keyifli zamanlar geçirecek. Avrupa'dan misafirlerin katılımıyla uluslararası bir arenaya taşınan festivali geçen yıl 57 bin kişi ziyaret ederken, bu sene ziyaretçi sayısının 100 bin olması bekleniyor.