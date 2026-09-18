Edremit zeytinyağı Guinness rekoru için gün sayıyor! Tescilli lezzetler uluslararası arenada: 13 bin kişiye zeytinyağı tadımı yaptırılacak!

4

Festivalimizde sadece dünyanın en iyi zeytinyağlarını ve zeytinlerini tatmayacak, aynı zamanda sezonun ilk zeytinlerini 1000 yıllık anıt zeytin ağacından toplayarak hasat etkinliğimizi de gerçekleştireceğiz. Yağışların iyi gitmesi nedeniyle bu sene 400 bin ton zeytinyağı üretimi hedefliyoruz. Edremit de başlı başına ortalama 70 bin ton zeytin ve 14 bin ton zeytinyağı üretimiyle sektöre ciddi bir katkı sunuyor. Zeytinyağı ve zeytin üretimiyle 5 bin aileye geçim kaynağı sunuyoruz" dedi. Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer de "FestOlive ile amacımız sadece zeytinyağımızı tanıtmak değil; Edremit'in eşsiz doğasını, kültürünü ve misafirperverliğini tüm dünyaya hissettirmek. Tüm zeytinyağı sevdalılarını bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.