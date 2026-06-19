GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMercimek hasadında çalışan 6 işçi hastanelik oldu
HaberlerGündem Haberleri Mercimek hasadında çalışan 6 işçi hastanelik oldu

Mercimek hasadında çalışan 6 işçi hastanelik oldu

19.06.2026 - 21:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞANLIURFA (İHA)

Mercimek hasadında çalışan 6 işçi hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasadında çalışan 6 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, ilçeye bağlı Uzunziyeret Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada mercimek hasadında çalışan işçiler yemek yedikten kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

İLGİLİ HABER

Evde çıkan yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Evde çıkan yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı


İşçilerin rahatsızlanması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan A.K. (62), M.K. (34), C.A. (16), A.A. (39), V.K. (30) ve M.A. (14), ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

İnşaatta makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı
İnşaatta makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçilerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABER

Sakarya'da yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Sakarya'da yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işçilerin tükettiği yemeklerden numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Güncel Haberler

Fındık büyüklüğünde yağan dolu Akyaka ve Arpaçay'ı beyaza bürüdü
#Gündem

Fındık büyüklüğünde yağan dolu Akyaka ve Arpaçay'ı beyaza bürüdü

Tokat’ta kontrolden çıkan minibüsün takla attı
#Gündem

Tokat’ta kontrolden çıkan minibüsün takla attı

Edirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı
#Gündem

Edirne'de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon vatandaşlara dehşeti yaşattı