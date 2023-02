Melek Mızrak Subaşı'ndan adaylık açıklaması: 'Haddimi bilirim'

Sosyal medyada cumhurbaşkanı adayı olması yorumlarına ise gülerek şu cevabı veriyor: “Yorumlar çok kıymetli ama ben henüz 35’imde genç bir siyasetçiyim. Haddimi bilirim, çok erken bunlar için. Şu an bana verilen sorumlulukların, görevimin farkındayım. Bunları layıkıyla gerçekleştirme peşindeyim” Ailecek profesyonel olarak ata bindiklerini söyleyen Subaşı, “Ata binmek kendimi özgür hissettiriyor, daha rahatım at üstünde. Beni çok motive eden bir spor. Bu arada laf aramızda eşim benden daha iyi at biner” diyor.