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Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını taahhüt etti.

17.03.2022 - 08:20 |
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını duyurdu.

Pensilvanya'daki seçim kampanyasında Türk vatandaşı olmasının tepkilere yol açması üzerine Dr. Mehmet Öz twitter hesabından Türk vatandaşlığını bırakacağına ilişkin açıklama yaptı:

"Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım." (Yeni Şafak)

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