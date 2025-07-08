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Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Engelli bireyler konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesine hep birlikte katkı sunacağız

08.07.2025 - 20:29Güncellenme Tarihi:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Engelli bireyler konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesine hep birlikte katkı sunacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ikinci toplantısını 8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada güçlü mesajlar verdi.

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Kasapoğlu, bu komisyonun klasik bir araştırma komisyonu olmanın ötesinde, “Gazi Meclisimizin vicdanı” olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Engelli bireylerin karşılaştığı her engelin, aslında toplumsal adaletin ve eşitliğin test edildiği bir alan olduğunu ifade eden Kasapoğlu, çalışmaların yalnızca teknik bir rapor hazırlığı değil, sosyal sorumlulukla yürütülecek bir ortak vicdan meselesi olduğunun altını çizdi.

Türkiye Bu Alanda Büyük Mesafe Kat Etti, Ancak Hayat Dinamik

Dr. Kasapoğlu, Türkiye’nin son 23 yılda engelli bireylere yönelik attığı adımlarla çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

“Hayat dinamik bir süreçtir. İhtiyaçlar, şartlar, beklentiler sürekli değişiyor. Engelli bireylerimizin ihtiyaç ve talepleri de değişiyor. Dolayısıyla bizim bu değişime cevap verecek, sürekliliği sağlayacak daha güçlü bir toplumsal bilince ihtiyacımız var. Komisyonumuz, var olan bilinci daha ileriye taşımak, bu farkındalığı tüm alanlara yaymak için çalışacaktır.”

Siyaset Üstü Yaklaşım, Ortak Sorumluluk

Kasapoğlu, komisyonun çalışmalarını siyaset üstü bir noktada yürütmeye kararlı olduklarını yineleyerek, “Bu mesele yalnızca engelli vatandaşlarımızın değil, hepimizin meselesidir” dedi. Toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla tüm kesimlerin görüşlerine açık olduklarını ifade etti.

Komisyon Üyelerinden Katkı: Ortak Vicdan Vurgusu

Toplantıda söz alan komisyon üyeleri de farklı başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Katılımcı, çözüm odaklı ve yapıcı bir anlayışla sürdürülen görüşmelerde, eğitim, istihdam, sağlık, erişilebilirlik ve sosyal yaşama katılım gibi alanlara yönelik görüşler paylaşıldı.

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Sıradaki Toplantı Çarşamba Günü

Komisyonun bir sonraki toplantısı 10 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların belirlenmesi, görüşme takviminin şekillendirilmesi ve komisyonun yol haritasının somutlaştırılması bekleniyor.

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