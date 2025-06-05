Mehmet Kasapoğlu’ndan bayram mesajı

Kasapoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı; “Huzurun, sevginin, kardeşliğin, paylaşma ve kavuşmanın en özel zamanı olan mübarek Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Bayramlarda bizi müstesna kılan değerlerimizi en güçlü şekilde yaşarken tarifsiz bir sevincin, eşsiz bir mutluluğun içimizi kuşattığını hissederiz.

Var olan ne varsa paylaştıkça çoğaldığına şahitlik eder bayramın hudutsuz manevi iklimine doğru bir yolculuğa çıkarız.

Bizleri Yüce Allah’a ve birbirimize yakınlaştıran Kurban Bayramı bu yönüyle medeniyetimizin erişilmez yüceliğinin abideleştiği çok özel bir zaman dilimidir.

Bu vesileyle mesafeleri kaldırdığımız, paylaşarak çoğalttığımız, sevgi ve kardeşliği büyüttüğümüz, bayramı bayram ettiğimiz bir Kurban Bayramı’nı yaşamayı ve idrak etmeyi diliyorum.

Tüm hacılarımızın hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını niyaz ediyor, bizleri bir kez daha bu mübarek güne ulaştıran Rabbime sonsuz hamdü senalar ediyorum.

Hepimize sevdiklerimizle mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir bayram diliyorum.