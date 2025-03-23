Mehmet Kasapoğlu: Hizmet için yürütülecek her türlü çalışmaya destek olmaya hazırız

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Kasapoğlu'na Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Kasapoğlu ilk olarak geçen ay hizmete açılan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Esnafı da ziyaret eden Kasapoğlu ardından AK Parti Kula İlçe Başkanlığı tarafından Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi. Görev süresi boyunca Kula'ya sağladığı hizmetlerin yanı sıra hükümet olarak Kula'ya sağlanacak hizmetlere katkı sunmanın gururunu yaşamaya devam ettiğini söyleyen Kasapoğlu, programa katılan hemşehrilerine teşekkür etti.

Kasapoğlu, iftar programının ardından Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, Kula halkına hizmet için yürütülecek her türlü çalışmaya destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Kasapoğlu, Başkan Dönmez'in ilçe halkının yararına yapacağı hizmetlere de destek olacağının sözünü verdi.

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Kula halkına hizmet yolunda siyasi parti ayırmaksızın herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini altını çizen Başkan Dönmez de görev süresi boyunca Kula halkının refahını koruyacak, gencinden yaşlısına her kesimi mutlu edecek projelerin en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi.

Kasapoğlu, belediye ziyaretinin ardından Kula'dan ayrıldı.