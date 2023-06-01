Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.Türkiye'de yayınlanan büyük gazetelerin birçoğunda çalıştı.

Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yaptı. Çeşitli dönemlerde Star1, ATV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmaya devam ediyor. Ayrıca Sabah gazetesinin baş yazarlığı görevinde bulunup, 2007 Nisan ayında istifa etti. Bir ara Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra kurumun özel sektöre geçişi ile birlikte Sabah gazetesine geri döndü.Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur.Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılından beri kendisi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmektedir. Barlas'ın iki çocuğu bulunmaktadır.