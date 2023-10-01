Meclis'te kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli emekli maaşlarını görüştü

Meclis resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli açıklamalar geldi. Detayları Duygu Ayaz Bayram aktardı.

Duygu Ayaz Bayram, "19.30 itibarıyla resepsiyon başladı. Hem siyasiler hem yargı mensupları pek çok katılımcı var bugün. 1 Ekim nedeniyle Meclis'te düzenlenen resepsiyona. Öncelikli olarak Savunma Bakanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışı sırasında terörle mücadele konusuna bir gece ansızın sözünü hatırlatmıştı, bu ifadeler soruldu. Savunma Bakanı da o şarkı kulağınızda dursun ifadesini kullandı. Aynı zamanda bugün Ankara'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili de şu anda araştırmaların incelemelerin devam ettiğini vurguladı ve büyük ihtimalle de Suriye menşeli bir silah olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli vurgusu yaptı.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşmesi olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu soru yöneltildi. Terörle mücadeledeki kararlı tutumunu ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesini kullandı. MHP liderine emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili düzenleme de soruldu. Cumhurbaşkanı'nın bunun üzerine çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Hatta Bakanlarla da gerekli çalışmaların yapıldığını ileriki günlerde de bir sonuç alınacağını söyledi MHP lideri. MHP liderini AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki ittifak çalışmaları da soruldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile MHP birdir. Kararlı tutum devam etmektedir ifadesini kullandı." sözleriyle detayları aktardı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin Bahçeli "Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeledeki kararlı tutumu ortaya koydu" dedi.

Bahçeli'ye emekli maaşlarına yapılacak zam da soruldu. MHP lideri Bahçeli "Cumhurbaşkanı bunun üzerinde çalışıyor. Bakanlar da çalışıyor. İleriki günlerde bir sonuç alınacak" şeklinde konuştu.

Yerel seçimle ilgili de bir soruya yanıtlayan Bahçeli "Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK Parti iç içedir. Kararlı tutumumuz devam ediyor. Herhangi bir isteğimiz de yok." ifadelerini kullandı.