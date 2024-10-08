Meclis'te 'İsrail tehdidi' oturumu! Kurtulmuş: 'İsrail milli güvenlik sorunudur'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki özel İsrail saldırıları oturumu öncesi açılış konuşması yaptı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları: Mesele Türkiye açısından hassas bir noktada. Netanyahu bölge halklarını ateş çukuruna atıyor. İsrail ile nasıl mücadele edilebileceğini burada konuşacağız. İsrail'in yayılması milli güvenlik sorunudur.

Ülke olarak, millet olarak kendimizi nasıl bu tehlikelerden koruyabileceğimizi gündeme getireceğiz. Bu anlayışa karşı nasıl mücadele edilebileceğini burada bir kere daha konuşacağız. Bir tek şeyi söyleyerek sözlerimi tamamlayacağım. Bu kadar çok insan öldürülmüşken, Gazze'de bir yıldır katledilen insanların sağlıklı bir istatistik bilgisi bile ortada yokken hala bazı ülkelerin İsrail'in saldırgan tavrına karşı sınırsız desteği hepimizi yaralıyor.

Hala birileri ölçülü bir cevaptan bahsediyorsa bunun bir anlamı vardır. Bu bölgede daha fazla ateşin yanmasına yeşil ışık yaktıklarını ilan ediyorlar demektir. Utanmadan bunu söyleyenlere buradan sizler adına bir kere daha söylemek istiyorum. Ölçülü cevap verme hakkı acaba kaç on bin insan öldükten sonra bir hak olarak ortaya çıkıyor.

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