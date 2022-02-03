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Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!

İstanbul'da, Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.

03.02.2022 - 09:39 |
Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.

Metro hattında arıza nedeniyle yoğunluk oluştuğu öğrenilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Nurtepe metro çıkışında otobüs bekleyen kalabalık, bir otobüsün önünü kesti ve otobüsün sürücü ile tartışma yaşandı.

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