Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!
İstanbul'da, Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.
03.02.2022 - 09:39 |
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 3, 2022
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.
Metro hattında arıza nedeniyle yoğunluk oluştuğu öğrenilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMA YAŞANDI
Nurtepe metro çıkışında otobüs bekleyen kalabalık, bir otobüsün önünü kesti ve otobüsün sürücü ile tartışma yaşandı.