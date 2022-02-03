Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.

#MetroDuyuru #M7

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) February 3, 2022

Metro hattında arıza nedeniyle yoğunluk oluştuğu öğrenilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Nurtepe metro çıkışında otobüs bekleyen kalabalık, bir otobüsün önünü kesti ve otobüsün sürücü ile tartışma yaşandı.