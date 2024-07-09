GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri MEB'ten infial yaratan masal kitabına ilişkin açıklama

MEB'ten infial yaratan masal kitabına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada tepkilere neden olan "Onlar Ermiş Muradına" isimli masal kitabına ilişkin yaptığı açıklamada, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

09.07.2024 - 15:39 | | AA
MEB'ten infial yaratan masal kitabına ilişkin açıklama

MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."

GÜNCEL HABERLER

Karısını çocuklarının ve aldattığı adamın gözleri önünde katletti! Cani kocanın kan donduran planı

Karısını çocuklarının ve aldattığı adamın gözleri önünde katletti! Cani kocanın kan donduran planı
Rus mahkemesinden Volkswagen’e dikkat çeken tazminat cezası!

Rus mahkemesinden Volkswagen’e dikkat çeken tazminat cezası!
MEB'ten infial yaratan masal kitabına ilişkin açıklama

MEB'ten infial yaratan masal kitabına ilişkin açıklama