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MEB'den yeni karar! Sınav saati kaldırıldı

MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. Buna göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ayrıca dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

14.08.2024 - 14:23 |
MEB'den yeni karar! Sınav saati kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.

TRT Haber'in detaylarına ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

Veliler bilgilendirilecek
Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

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