MEB yaz tatili 20 gün kısalacak mı? (Yaz tatili açıklaması) MEB yaz tatili kısalacak mı 2024? Yaz tatili süresi
MEB,"yaz tatili 20 gün kısalacak" iddialarına açıklama yaptı. Peki, Yaz tatili kısalıyor mu MEB? Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu, okullarda yaz tatili kaç gün 2024?
07.08.2024 - 12:44 |
Yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddia kısa süre içinde merak konusu oldu.
MEB'den yaz tatilinin 20 gün kısalacağı haberlerine ilişkin "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.
Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.