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MEB resmen duyurdu! 81 ile yazı ile bildirildi, yasak kararı geldi

MEB resmen duyurdu. Bir uygulama sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı ile yasak kararını bildirdi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerle veliler arasındaki iletişimi artırmayı amaçlayan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı.

06.12.2023 - 10:51 |
MEB resmen duyurdu! 81 ile yazı ile bildirildi, yasak kararı geldi

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerle veliler arasındaki iletişimi artırmayı hedefleyen ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı.

81 İLİN VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERİLDİ

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annelerinin çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği, derslere müdahil olduğu ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiği şikayetleri üzerine bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin pedagojik ilkelere aykırı olduğu ve eğitimin niteliğini bozabileceği vurgulanarak, valiliklere bu tür uygulamalara izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verildi.

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