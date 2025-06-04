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MEB, LGS sınavı giriş bilgilerini yayımladı

04.06.2025 - 10:09Güncellenme Tarihi:
MEB, LGS sınavı giriş bilgilerini yayımladı

MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

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    MEB, LGS sınavı giriş bilgilerini yayımladı