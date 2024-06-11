(MEB il dışı atama takvimi) İl dışı ilişik kesme tarihleri ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığınca isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı.

MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

Başvurular 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak, atamalar 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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