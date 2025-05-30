MEB duyurdu! Binlerce kişi bekliyordu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, "http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2025_DPY_Sonuc_intsrvk7" internet adresinden öğrenilebiliyor.

27 Nisan'da yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 24 bin öğrenci katılmıştı.