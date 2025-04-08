Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren katillerin arkadaşları aileyi tehdit ediyor! 'Cehennemi yaşatacağız'

Milliyet'in haberine göre; İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak’ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin İtalyan şef babası Andrea Minguzzi ile çellist annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, katil zanlılarının arkadaşları tarafından sosyal medya üzerinden tehdit mesajları almaya başladı.

Tehditler tutuklama kararı sonrası başladı ve son bir aydır arttı. Davanın 10 Nisan’da görülecek ilk duruşması yaklaşırken de “Size cehennemi yaşatacağız” şeklinde mesajlar gelmeye başladı. Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında “Tehdit”, “Hakaret” ve “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından soruşturma başlattı.

Mattia Ahmet’in katil zanlıları 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. tutuklanmış, haklarında 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Evlat acısıyla hayatları cehenneme dönen anne baba, bu kez de katil zanlılarının arkadaşları olduğu düşünülen şüphelilerden sosyal medya üzerinden tehdit mesajları almaya başladı.

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‘CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ’

Şüphelilerin ‘Bedirhan K.’, ‘I.mstfql’ ve ‘Promes’ kullanıcı adlarıyla gönderdikleri mesajlarda ‘Son 6 gün cehennemi yaşatacağız size’, ‘Bıçağı sapladığım gibi seni de Ahmet’in yanına yallah’ mesajı, ‘Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız’, ‘Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam’ ifadelerini kullandığı ve katil zanlısı B.B. ile fotoğraf paylaştıkları tespit edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ TALEBİ

Ailenin avukatı Emre İncula, Milliyet Haber Merkezi’ne yaptığı açıklamada, “Duruşma yaklaştığı için aileyi tedirgin etmeye çalışıyorlar. Cinayetle, vahşetle nam salmaya çalışan bir grupla karşı karşıyayız sanıyorum. Duruşma için güvenlik önlemi talep ettik. Ayrıca aile için koruma talep etmeyi düşünüyoruz” dedi. İncula, “Katillerin de bu mesajları gönderenlerin de cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evlat acısı yaşayan bir aileye gözü dönmüş tehditlere de maruz kalıyor” diye konuştu.