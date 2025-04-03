Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti: Sürecin yakın takipçisiyiz

Erdoğan, paylaşımında, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi ’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Yaşanan acının tarifinin olmadığını belirten Erdoğan, "Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.