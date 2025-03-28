Yasemin Minguzzi Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu: 24 yıl ile cezalandırılsınlar

24 Ocak Cuma günü kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bit pazarında kendisine laf atan bir kişi tarafından beş yerinden bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi yaşamını yitirmiş ve küçük çocuğun ölümü tüm Türkiye’yi kahretmişti. Tepkiler çok büyüktü. 10 Nisan’da caniler hâkim karşısına çıkacak. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı Kanal D’nin sevilen ve izlenen programı “Neler Oluyor Hayatta” konunun peşini bırakmıyor. Minguzzi ailesini olayın en başından beri yalnız bırakmayan ekibimiz bu kez ailenin evindeydi. Reyhan Şan Tunaboylu’ya çok özel açıklamalar yapan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi şunları söyledi:

“Ben bu dünyada değilim artık. Arafta kaldım ve arafta kalmak çok kötü bir şey. Hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor bana. Ölü bir ruh gibi geziniyorum. Ahmet’i asla hastanedeki haliyle hatırlamak istemiyorum. Bütün çocuklar melektir ama Ahmet çok daha farklıydı. Yeryüzüne inmiş bir melekti o. Bizden kopardılar. Bir çocuk asla böyle bir cinayeti işleyemez. Gayet yetişkin kafasıyla işlenen bir cinayet bu. Acımız çok büyük. Yavrumdan bana sadece bir tutam saçı ve bıraktığı kocaman anıları kaldı. O bir melekti. Bir meleği aldılar benden. Onlar çocuk değil, şeytan, cani. 10 Nisan’daki duruşmaya sanatçıları, milletvekillerini, öğretmenleri, doktorları, gençleri herkesi bekliyorum. Bu canilerin 23 yıl 11 ay bile değil 24 yıl ile cezalandırılmasını istiyorum.”

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Canından çok sevdiği evladının odasının kapısını da ilk kez Neler Oluyor Hayatta’ya açan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, oldukça duygusal anlar yaşadı. Zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.