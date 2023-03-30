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Mart ayı ekonomik güven endeksi 98,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

30.03.2023 - 10:17 | | İHA
Mart ayı ekonomik güven endeksi 98,8 oldu

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,1 iken, Mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.

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