GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMarmaris’te restorana silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Marmaris’te restorana silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı

Marmaris’te restorana silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı

29.01.2026 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Marmaris’te restorana silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Yat Limanı içindeki bir restoranda saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkıp gelen bir kişi silahla saldırdı. Ayağından yaralanan işletmeci ihbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi edinilirken tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Olaydan sonra motora binerek bölgeden uzaklaşan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güncel Haberler

Toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı 1 kişi yaralandı
#Gündem

Toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı 1 kişi yaralandı

Marmaris’te restorana silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı
#Gündem

Marmaris’te restorana silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı

Rize Fındıklı'da kamyonet dereye yatağına düştü: 2 yaralı
#Gündem

Rize Fındıklı'da kamyonet dereye yatağına düştü: 2 yaralı