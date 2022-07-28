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Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangını, helikopterler ve uçakların müdahalesi ile kontrol atlına alındı.

28.07.2022 - 18:58 | | İHA
Marmaris’te orman yangını

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Sarıalan Kov mevkii Marmaris Otogarı'nın üst kesimindeki sarp ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal ettirilen hava araçları art arda alevlere su bıraktı. Yoğun müdahale ile alevlerin büyümesi engellendi. Ayrıca kara ekipleri de yangın bölgesine ulaşarak müdahaleye başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve yoğun
gayreti sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında gece boyunca gece görüş özelliğine sahip iki helikopterin de görev yapacağı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Marmaris’te orman yangını

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