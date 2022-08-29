GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMarmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 126 düzensiz göçmen kurtarıldı.

29.08.2022 - 21:57 | | İHA
Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında çok sayıda can salı ve can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk ise yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında da 3 can salı içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma gemisi gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı, 2'si Türk 3 kişi gözaltına alındı
İlgili Haber
İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı, 2'si Türk 3 kişi gözaltına alındı

Marmaris ve Datça’da gerçekleştirilen düzensiz göçmen faaliyetlerinde kurtarılan 126 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

2022 yılında 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İlgili Haber
2022 yılında 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' uyarısı! İki kez yapıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' uyarısı! İki kez yapıldı

Bodrum'da korkunç olay! Ormanda başından vurulmuş halde bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Ormanda başından vurulmuş halde bulundu

Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı