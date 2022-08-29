Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 28 AÄŸustos Pazar GÃ¼nÃ¼ saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda, FoÃ§a ilÃ§esi Aslanburnu mevkii aÃ§Ä±klarÄ±nda can sallarÄ± iÃ§erisinde kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin bulunduÄŸunu tespit Â etti. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, can sallarÄ± iÃ§erisindeki Â gÃ¶Ã§menleri gemiye aldÄ±. KÄ±yÄ±ya getirilen gÃ¶Ã§menler FoÃ§a BalÄ±kÃ§Ä± BarÄ±naÄŸÄ±'na Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Â GÃ¶Ã§menlerin 23'Ã¼nÃ¼n Ä°ran, 15'inin Irak, 42'sinin Afganistan, 4'Ã¼nÃ¼n Suriye, 12'sinin BangladeÅŸ uyruklu olduÄŸu belirlendi. KurtarÄ±lanlar arasÄ±nda yer alan Ä°.C. isimli bir Suriyeli ile birlikte, organizatÃ¶r ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen K.Y. ve Y.K adlÄ± 2 TÃ¼rk ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. FoÃ§a Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde iÅŸlemleri devam eden gÃ¶Ã§menlerin Ä°zmir Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderilecekleri bildirildi.

"BÃœYÃœK GEMÄ°LER GEÃ‡Ä°YORDU Â KÄ°MSE YARDIM ETMÄ°YORDU"

KaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerden olan Afganistan vatandaÅŸÄ± Ahmet Ferhat Rahmani, Bodrum'dan Yunanistan'a gitmek Ã¼zere denize aÃ§Ä±ldÄ±klarÄ±nÄ± ve motorlarÄ±nÄ±n bozulmasÄ± sonucu mahsur kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Rahmani, â€œBodrumdan bindik bota. Yunanistan tarafÄ±na gittik. Botumuz Yunanistan yakÄ±nlarÄ±nda bozuldu, sular iÃ§inde kaldÄ±. Ä°ki gÃ¼n orada kaldÄ±k. Kimse yardÄ±m yapmÄ±yordu. BÃ¼yÃ¼k gemiler geÃ§iyordu. Ses veriyorduk. YardÄ±m Â yardÄ±m. Kimse yardÄ±m yapmÄ±yordu. Ondan sonra bir uÃ§ak geÃ§ti. Bizim Ã¼stÃ¼mÃ¼zden. Ä°spanya uÃ§aÄŸÄ±. O bizi gÃ¶rdÃ¼. Ä°ki gÃ¼n geldi. Birinci gÃ¼n temas yapamadÄ±. Ä°kinci gÃ¼n geldi. Bizim gemide muhaberat vardÄ±. Bizle temas yaptÄ±. Onunla konuÅŸtuk. Bizi Yunanistan gemisine gÃ¶nderdi. Yunanistan gemisi geldi gece saat 12.00'de. 2 gÃ¼n sonra bizi aldÄ±. Yunanistan tarafÄ±na getirdi. Â 3 saat bekledi. Daha sonra daha bÃ¼yÃ¼k bir gemi geldi, Yunanistan tarafÄ±ndan. Bizi aldÄ±. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ dÃ¶ve dÃ¶ve ÅŸey yaptÄ±. 8 -10 saat bizi getirdi. Gece saat 02.00'de TÃ¼rkiye sularÄ± iÃ§inde bÄ±raktÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k botlarla attÄ± bizi su iÃ§ine, kendisi kaÃ§tÄ±. Sonra bizi TÃ¼rk (Sahil) GÃ¼venlik buldu. AldÄ±, canÄ±mÄ±zÄ± kurtardÄ±" dedi.

"HERÅžEYÄ°MÄ°ZÄ° ALDILAR"

Ã–te yandan Yunanistan unsurlarÄ±nÄ±n kendilerine ÅŸiddet uyguladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Rahmani, â€œYunanlÄ±lar bizim her ÅŸeyimizi, paralarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±. HiÃ§bir ÅŸey bÄ±rakmadÄ±. TelefonlarÄ±, paralarÄ± aldÄ±. Bin euro, 2 bin euro, 500 yÃ¼z euro ne varsa hepsini aldÄ±. HiÃ§bir ÅŸey bÄ±rakmadÄ±. Ben kendim dayak yedim. DoÄŸru dÃ¼rÃ¼st yemek yiyemiyorum. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼. SuÃ§um ne vardÄ±. Elimi kaldÄ±rdÄ±m. Bana bir bardak su verin. Ã‡ok susadÄ±m. Ondan sonra geldi dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Rahmani, soru Ã¼zerine bir haftadÄ±r denizde olduklarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'de altÄ± Â senedir yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkÃ§e'yi burada Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸlemleri tamamlanan gÃ¶Ã§menlerin Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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