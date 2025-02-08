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Marmara'da deniz ulaşımına Poyraz engeli!

08.02.2025 - 16:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Marmara'da deniz ulaşımına Poyraz engeli!

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan şiddetli poyraz, deniz dibindeki kızıl yosunları kıyıya sürükleyerek sahilleri kızıla boyadı.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle dalgaların kıyıya taşıdığı yosunlar ilginç görüntüler oluştururken, fırtına deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kalırken, balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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