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Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

26.10.2023 - 20:45 |
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre; Marmara Denizi'nin 10.78 kilometre derinliğinde saat 20.18'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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