Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
26.10.2023 - 20:45 |
AFAD'ın verilerine göre; Marmara Denizi'nin 10.78 kilometre derinliğinde saat 20.18'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [13.22 km] Şarköy (Tekirdağ)
Tarih:2023-10-26
Saat:20:18:24 TSİ
Enlem:40.561 N
Boylam:27.309 E
Derinlik:10.72 km
Detay:https://t.co/uXaefYoNDI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi