Tarımsal girdi fiyatlar açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; tarımsal girdi fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,50 arttı.

HİZMET ENDEKSİNDE ARTIŞ VAR

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 0,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 3,35 fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 72,55 fiyat artışı görüldü.

Yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları, aylık fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile tohum ve dikim materyali oldu.