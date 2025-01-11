Marmara Denizi’ndeki müsilajın nedeni belli oldu

Uludağ’dan doğan ve Bursa ovasını tek başına besleyen Nilüfer Çayı’nın 3 stratejik noktasından su örnekleri alarak analiz eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Uludağ eteğinde 16,2 mg/l çözünmüş oksijen oranın, kentin içine ulaştığında 0,14 mg/l değerine düştüğünü saptadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; çaydaki oksijenin yok seviyesine indiğini ve suyun çaya boşaltılan atıklar nedeniyle 4. sınıf kirli su seviyesine gerilediğini belirleyen Prof. Dr. Sarı, “ Nilüfer Çayı Marmara Denizi’ne zehir taşıyarak müsilajı tetikliyor. Bu durum kabul edilemez. Nilüfer Çayı için önlemlerin acilen alınması bir zorunluluktur. Çayın tarımsal sulama amacıyla kullanımı, su kalite sınıfı iyileşinceye kadar derhal önlenmelidir.” dedi.