Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 00.38 sıralarında Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
27.05.2024 - 01:09 |
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 00.38 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2024-05-27
Saat:00:38:18 TSİ
Enlem:40.82778 N
Boylam:28.31861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/H2BuyUZPjw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi