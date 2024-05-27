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Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 00.38 sıralarında Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.05.2024 - 01:09 |
Marmara Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 00.38 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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