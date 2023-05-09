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Marmara Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Marmara Denizi'nde saat 10.20'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı. Açıklamada depremin Mudanya açıklarında gerçekleştiği ifade edildi.

09.05.2023 - 10:35 |
Marmara Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem yaşandı. Saat 10.20'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.

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