Marmara Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
Marmara Denizi'nde saat 10.20'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı. Açıklamada depremin Mudanya açıklarında gerçekleştiği ifade edildi.
09.05.2023 - 10:35 |
Merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem yaşandı. Saat 10.20'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 9, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [02.01 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-05-09
Saat:10:20:49 TSİ
Enlem:40.378 N
Boylam:28.623 E
Derinlik:7.46 km
Detay:https://t.co/FGLcc7cNEx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 9, 2023
EGERCE-MUDANYA (BURSA) https://t.co/sdPGnXwMea
09.05.2023, 10:20:49 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 4.3 km#Kandilli