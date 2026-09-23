Köylüleri ayağa kaldıran yangın! 5 ev birden alev topuna dönüştü

İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabaha karşı bir ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, köydeki 5 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.