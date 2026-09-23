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Köylüleri ayağa kaldıran yangın! 5 ev birden alev topuna dönüştü

23.09.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)

Köylüleri ayağa kaldıran yangın! 5 ev birden alev topuna dönüştü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Deresökü köyünde yangın çıktı. Ahşap bir evde çıkan ve 5 eve sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabaha karşı bir ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, köydeki 5 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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