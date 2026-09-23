Köylüleri ayağa kaldıran yangın! 5 ev birden alev topuna dönüştü
23.09.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Deresökü köyünde yangın çıktı. Ahşap bir evde çıkan ve 5 eve sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabaha karşı bir ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, köydeki 5 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.