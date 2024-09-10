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Markette şok görüntü! Akülü sandalye ile engelli gibi davranıp, hırsızlık yaptı

Ankara'da akülü sandalye ile geldiği bir markette engelli gibi davranan kişi, hırsızlık yaptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

10.09.2024 - 18:24 | | Umutcan ÖREN- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA)
Markette şok görüntü! Akülü sandalye ile engelli gibi davranıp, hırsızlık yaptı

Olay, geçen günlerde Mamak ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi, Mehmet Ali Altın Caddesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile girdiği markette engelli rolü yaparak dondurma, çerez ve çeşitli ürünleri çalarak oturduğu sandalyesine sakladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde; zaman zaman ayağa kalkan hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. Hırsızı gören market çalışanları da arkasından giderek polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürülen kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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