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Market fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Bakan Bozdağ duyurdu: Stokçuluğa hapis cezası geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını '1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası' şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" dedi.

10.05.2022 - 18:07 |
Market fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Bakan Bozdağ duyurdu: Stokçuluğa hapis cezası geliyor

Bakan Bozdağ, bakanlık binasında basın toplantısı düzenlendi. Bozdağ, Türk Ceza Kanunu’nun 237'nci maddesinin fiyatları etkileme suçunu düzenlediğini; ama bu maddenin caydırıcılık niteliği taşımadığını söyledi.

Bozdağ, "Bu nedenle yapılan çalışma sonucunda cezanın '1 yıldan 3 yıla kadar' olarak yeniden düzenlenmesi, eğer besinlerin, malların veya işçi fiyatlarının artmasına yol açacak sonuçlar, manipülasyonlar, gerçek dışı haberler oluşturduğu takdirde bu cezanın yarısı oranında artırılması, aynı suçu tellallar, bu işi yapan ruhsatlı simsarlar yaptığı takdirde yarı oranında daha cezanın artırılması şeklinde yeniden cezayı tanzim eden çalışmalar yapılmaktadır.

Bu, fiyatları etkileyerek haksız kazanç elde etme peşinde koşan art niyetli kişilere yönelik cezai yaptırımların caydırıcı olma vasfını yükseltecek. Tabi bir de stokçuluk var. Yani elindeki malları kamunun ihtiyacını karşılamak için satması gerekenler, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için satması gerekenler bunları satmayıp da fiyat biraz daha pahalansın veya başka neden, hesaplarla satmaktan kaçındığı takdirde burada da Türk Ceza Kanunu başka ceza öngörüyor. Şimdi bu cezayı da '1 yıldan 3 yıla' şeklinde değiştiriyoruz. Cezanın hem alt sınırı artırılmakta hem de üst sınırı artırılmakta.

Hem 'stokçuluk' dediğimiz halkın dilinde hem de fiyatları etkileme dediğimiz suçların her ikisinin alt ve üst sınırları ve artırım oranları değiştirilmektedir. Böylelikle bu 2 suç da tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Yani şartlar oluştuğunda, sulh ceza hakimi takdir ettiğinde veya yargılamayı yapan herhangi mahkeme takdir ettiğinde bunların tutuklama ihtimali de artık hakimlerin ve mahkemelerin takdiri kapsamında mümkün olabilecektir" diye konuştu.

'GAYRİMENKUL ALIM SATIM İŞLEMLERİ NOTERDEN DE YAPILABİLECEK'

Bakan Bozdağ, gayrimenkul alım ve satım işlemlerini tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de yapılmasına imkan sağladıklarını belirterek, "Noterlik müessesesi bizim sistemimizde bir güven müessesesi. Bu düzenlemeden sonra Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımı yapan her vatandaşımız bir yandan isterse tapu sicil müdürlüklerine giderek bu işlemi yapabileceği gibi noterliklere de giderek bu işlemi yapabilecek.

Noterlere gitmek veya tapu sicil müdürlüklerine gitmek tamamen vatandaşımızın tercihine bırakılmakta. Ama noterliklere bu yetki ve görevin verilmesi vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıklar ortaya çıkaracağına yürekten inanıyoruz. İnsanımız bu tercihten dilediğini kullanacak ve bu sistem işleyecek" ifadesini kullandı.

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