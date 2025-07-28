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Mardin’de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu

28.07.2025 - 01:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mardin’de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde karpuz ekili tarla sahibi, tarlasında karpuz toplayan onlarca kişiyi görünce şoke oldu.

Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına karpuz ekti. Aylardır karpuz tarlasına emek veren çiftçi, karpuzları satışa hazır hale getirdi. Karpuz tarlasına giden çiftçi, karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu.

Vatandaşalar, yanlış bilgi üzerine Mazıdağı-Derik yol kenarında bulunan karpuz tarlasına akın ederek, topladıkları karpuzları araçlara doldurup eve götürdü.

Onlarca kişinin tarlasında karpuz toplayıp araçlarını doldurduğunu gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları tarladan çıkarttı. Yoldan geçen bir vatandaş, o anları telefon kamerası ile kaydetti.

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