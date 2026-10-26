Bakan Bayraktar duyurdu! Milli Enerji 2040 vizyonu 5 Kasım’da açıklanacak

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Bakan Bayraktar, Elektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri Organizasyonu'na iştirak etti.



ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE



Bugünün krizler dünyasında enerjinin kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetli biçimde temin edilmesinin yalnızca bir ekonomik mesele değil, aynı zamanda bir millî güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Türkiye olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle çalışıyoruz.” dedi. Enerjide bağımsızlığın yalnızca kaynaklara sahip olmakla veya üretim kapasitesini artırmakla sağlanamayacağını ifade eden Bakan Bayraktar, “Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor.” diye konuştu.







MİLLİ ENERJİ 2040 LANSMANI 5 KASIM’DA



Enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alarak 2040'a uzanan yeni enerji mimarisi üzerindeki çalışmaların sonuna geldiklerini söyleyen Bakan Bayraktar, “5 Kasım’da İstanbul’da yapacağımız bir lansman ile Milli Enerji 2040 vizyonumuzu kamuoyumuz ile paylaşacağız. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşması, üretim süreçlerinin elektrikleşmesi, yapay zekâ uygulamaları ve veri merkezlerinin büyümesi, elektrik talebinin hem miktarını arttıracak hem de niteliğini değiştirecek. Önümüzdeki dönemde yalnızca daha fazla elektrik üretmeyeceğiz. Aynı zamanda elektriği daha akıllı, esnek, verimli ve dijital bir sistem içerisinde yönetmek zorunda olacağız.” dedi.



100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Enerji politikalarını yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre hazırladıklarına vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Güneş ve rüzgâr santrallerimizin sayısı arttıkça, elektrikli araçlar yaygınlaştıkça ve sanayimizin elektrik ihtiyacı büyüdükçe şebekelerimizin de bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Dolayısıyla enerji dönüşümünü yalnızca santral yatırımları üzerinden değerlendiremeyiz. İletim ve dağıtım altyapımızı, depolama kapasitemizi, dijital teknolojilerimizi ve sistem yönetimi kabiliyetimizi birlikte geliştirmemiz lazım. Milli Enerji 2040 kapsamında elektrik iletim ve dağıtım altyapımızda yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz.” diye konuştu.

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YERLİ YAZILIM VURGUSU



Elektrik dağıtımında yeni dönemin daha güçlü şebekelerin yanı sıra daha akıllı, daha esnek ve daha dayanıklı şebekeler dönemi olacağını belirten Bakan Bayraktar, “Milli Enerji 2040 yeni enerji mimarimizde, elektrik dağıtım altyapımızın birçok alanında yerli yazılımların geliştirilerek yaygın biçimde kullanıldığını ve siber saldırılara korunaklı hale geldiğini görmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



TÜKETİMİMİZ İÇERİSİNDE ELEKTRİĞİN PAYI YÜZDE 21



Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'e hazırlandıklarını anımsattı. Elektrifikasyonun enerji verimliliğinin artırılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması ve enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması açısından Türkiye için de büyük bir önem taşıdığına işaret eden Bakan Bayraktar, “Türkiye olarak biz bu alanda çok önemli bir ilerleme kaydettik. 2002 yılında nihai enerji tüketimimiz içerisinde elektriğin payı yüzde 15 seviyesindeyken bugün bu oran, yüzde 21'e çıkmış durumda. Sanayide aynı oran yüzde 30'a, binalarda ise yüzde 33'e ulaşmış durumda.” dedi.



COP31’DE ANA GÜNDEM BAŞLIKLARINDAN BİRİ



Bakan Bayraktar, “COP31 gündemimizde enerji dönüşümünün ana gündem başlıklarından biri, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi olacak. Bu kapsamda, dağıtım şebekelerinin modernizasyonu, dijitalleşmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu ve şebeke yatırımlarının finansmanı konularında uluslararası iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak hedefimiz, yalnızca kendi enerji altyapımızı geleceğe hazırlamak değil, aynı zamanda elektrifikasyonun ve şebeke yatırımlarının küresel ölçekte hızlandırılmasına da katkı sağlamaktır. Bu süreçte elektrik dağıtım sektörümüzün tecrübesini, geliştirdiği teknolojileri ve yenilikçi uygulamalarını uluslararası alanda daha görünür kılmak istiyoruz. İnanıyorum ki COP31, ülkemizin enerji dönüşümündeki birikimini dünyayla paylaşmamız ve yeni yatırım ortaklıklarının önünü açmamız bakımından önemli fırsatlar sunacak.” ifadelerini kullandı.



YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ YERİNDE İNCELEDİ



Programın ardından sergi alanına geçen Bakan Bayraktar, Enerjim Sensin Hızlandırma Programı kapsamında girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi çözümleri ve elektrik dağıtım şirketlerinin stantlarında tanıtılan Ar-Ge projelerini yerinde inceledi.